موعد مباراة مصر الأولى في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021"

يستعد المنتخب الوطني الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، والتي ستقام في الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس في العاصمة اليابانية طوكيو.





وسبق أسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة صعبة، بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.





وإليكم نتائج قرعة أولمبياد طوكيو ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى كالآتي:"





المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية





ومن المقرر أن يستهل المنتخب الأولمبي مشواره في الأولمبياد يوم الخميس الموافق 22 يوليو، حينما يلتقي مع المنتخب الإسباني في تمام التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.





وفيما يلي جدول مباريات المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو:





في 22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام ال9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

28 يوليو 2021 مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.





وتنقل مجموعة قنوات beIN Sports تمتلك حقوق بث البطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



