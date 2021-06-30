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كيف حققت وزارة البيئة أهداف اتفاقية المناخ بباريس؟

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:38 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة تدعيم التعاون المشترك لتعزيز ملف تغير المناخ ودعم طلب استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

وكشفت وزيرة البيئة عن جهود الوزارة في تحقيق اتفاقية باريس للمناخ والعمل على الخروج بالخطة التنفيذية له في ٢٠١٨ بمؤتمر المناخ ببولندا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية تفاصيل جهود الوزارة في تحقيق اتفاقية باريس للمناخ:

1_ ظهور أهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ.

2- نشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية وترقية رئاسته ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء لخلق مزيد من الدعم السياسي

3- التعاون المشترك بين عدد أكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر.

4-إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل والاستراتيجية الوطنية للمناخ بتوصية من المجلس.

5- العمل على استراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

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وزارة البيئة بوابة الفجر المناخ الفجر اتفاقية

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