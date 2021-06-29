ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية لـ1.8مليار دولار

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 11.25% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 681 مليون ريال (181.6 مليون دولار) عن صافي التدفقات التي دخلت المملكة في الربع ذاته من العام الماضي.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد السعودي، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما" الصادرة اليوم الاثنين، 6.73 مليار ريال (1.79 مليار دولار) بالربع الأول من عام 2021، مقابل صافي تدفقات بلغت 6.05 مليار ريال (1.61 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية بنسبة 4.08% خلال الربع الأول من العام الحالي، وبتراجع قيمته 286 مليون ريال (76.27 مليون دولار) عن صافي تدفقات الربع السابق (الربع الرابع من العام 2020) والبالغ 7.02 مليار ريال (1.87 مليار دولار).

وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 20.25% خلال عام 2020 على أساس سنوي، إلى 5.49 مليار دولار (20.57 مليار ريال)، مقابل صافي تدفقات بلغت 4.56 مليار دولار (17.11 مليار ريال) في عام 2019.

243.66 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في داخل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 2.38% بنهاية الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة 21.25 مليار ريال (5.67 مليار دولار) عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.

ووصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في داخل الاقتصاد إلى 913.72 مليار ريال (243.66 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 892.46 مليار ريال (237.99 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من العام 2020.

وزاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في داخل الاقتصاد السعودي بنحو 0.7% في أول 3 أشهر من عام 2021، مقارنة مع قيمته البالغة 906.98 مليار ريال (241.86 مليار دولار) في نهاية الربع السابق.

إجمالي الاستثمار الأجنبية بالسعودية

وبالنسبة لإجمالي الاستثمارات الأجنبية بالسعودية، ارتفعت 13.36% بنهاية الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 250.75 مليار ريال (66.87 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالسعودية 2.128 تريليون ريال (567.51 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.877 تريليون ريال (500.64 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من عام 2020.

وتشمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية: الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة - بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين - بالإضافة إلى استمارات الأخرى؛ التي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع.

وارتفعت استثمارات الحافظة (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وسندات الدين) بواقع 201.68 مليار ريال (53.78 مليار دولار) وبنسبة 40.41% بنهاية الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي.

ووصلت استثمارات الحافظة بالمملكة إلى 700.76 مليار ريال (186.87 مليار دولار)، مقابل قيمتها البالغة 499.08 مليار ريال (133.09 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2020.

وزادت الاستثمارات الأخرى (القروض، العملة والودائع، وحسابات أخرى) بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ إلى 513.69 مليار ريال (136.98 مليار دولار)، مقابل 485.88 مليار ريال (129.57 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.