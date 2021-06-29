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اربعة افلام لهند صبري في قائمة افضل 100 فيلم عربي عن المرأة أولهم صمت القصور

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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إحتلت النجمة هند صبري هي والأسطوةرة السينمائية الراحلة سعاد حسني المركز الثاني ضمن قائمة النجمات الأاكثر ظهورا كبطلات ضمن قائمة افضل 100 فيلم سينملئي عربي عن المرأة بعد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي تربعت على القمة بخمسة افلام.

وكانت افلام هند صبري التي ظهرت في القائمة هي فيلم "صمت القصور" الذي احتل المركز الأول في القائمة وهو الفيلم الذي تمك انتاجه عام 1994 وكان عمر هند وقتها 14 عاما وهو من اخراجح مفيدة تلاتلي وسيناريو وحوار نوري بوزيد.وجاء فيلمها "بنات وسط البلد الذي كتبته وسام سليمان واخرجه محمد خان في المركز ال47 في القائمةواحتل فيلمها التونسي نورة تحلم المركز 56 في القائمة وهو من تأليبف واخراج هند بن جمعة.وفي المركز ال87 جاء فيلمها جنينة الاسماك الذي كتبه ناصر عبد الرحمن واخرجه يسري نصر الله.

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