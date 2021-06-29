مؤسس "أمهات مصر": "وزير التعليم قضي على قلق أولياء أمور طلاب الثانوية"

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن وزير التعليم قضي علي قلق وتوتر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بنسبة كبيرة.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن قرار الوزير بجعل الإجابة في البابل شيت فقط بإمتحانات الثانوية العامة قرار جيد وأثلج صدور أولياء الأمور، بينما جعل التابلت كمرجع للكتب وتسجيل الحضور فقط.



وأكدت عبير أن أولياء الأمور كانوا في حيرة وقلق شديد بسبب القرار القديم وهو أن يقوم الطالب بحل الإمتحان في البابل شيت والتابلت معا وهذا لا يناسب الوقت المخصص للإمتحان، ولكن الحمدلله حسم الوزير الأمر وقضي علي التوتر والقلق الذي أصاب أولياء الأمور.