هشام الحلبي يروي قصة إنشاء سلاح الدفاع الجوي بعد حرب الاستنزاف

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنّ ذكرى احتفالات الدفاع الجوي في 30 يونيو، عزيزة على المدنيين والعسكريين لأن السلاح تم إنشائه بعد حرب الاستنزاف وأثناء حرب أكتوبر.



وأضاف «الحلبي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذُاع على قناة صدى البلد، أنّ الشركات المدنية ساهمت في عملية إنشاء سلاح الدفاع الجوي بجانب الشركات العسكرية، وكان كلما دمُرت قاعدة صواريخ أنشئنا واحدة أخرى في وقت وجيز حتى استطعنا الوصول إلى العدو.



وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين جعلت الجميع على قلب رجل واحد ونمت الإحساس بالفخر لدي الجميع بسبب النصر الذي حققه سلاح الدفاع الجوي المصري في معارك صعبة.

