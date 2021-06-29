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العثور على 6 أطنان دواجن فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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وجهت مباحث التموين، تنسيقا مع محافظة الجيزة، ومديرية الطب البيطغ، لضبط الأغذية الفاسدة، والمغشوشة، والغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة لدي مجزر دواجن بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة، وطني لحوم ومتقطعاتها ومصنعاتها فاسدة لدى مصنع بمدينة 6 أكتوبر.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجاء ذلك استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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