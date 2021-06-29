برلماني: الإخوان كانوا يدبرون لتقسيم مصر وفشلوا في الحكم منذ يومهم الأول

قال النائب اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ الأمين العام لحزب حماة الوطن، إن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرا عن إرادة الشعب المصري.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان كان لها سيطرة على الفئات المتواجدة خلال فترة 25 يناير، مستغلة عاطفة المصريين ولعبت على الوازع الديني لهم.



وأشار إلى أن الإخوان فشلوا منذ اليوم الأول لهم في الحكم، حيث إنهم بدأوا ينقضوا على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكانوا يدبرون لتقسيم مصر وهدمها وتفتيتها.



واستطرد النائب اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ أنه لولا وجود القوات المسلحة، كانت الدولة المصرية في مكان آخر.

