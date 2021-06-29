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استشاري أمراض ذكورة يكشف أسباب انعدام الحيونات المنوية للرجال

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن كثيرا من المواطنين يخافون جدا من انعدام الحيوانات المنوية بشكل مفاجيء، خاصة عندما يُجري تحليل سائل منوي ويلاحظ انعدامها؛ مما يحدث صدمة للرجال ويعتبرها إنهاء لحياته الأسرية ولكنها موجودة.

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن كل 8 يُعالجون من تأخر الإنجاب من الرجال بينهم واحد مصاب بانعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي وليست بالنسبة القليلة، مشيرًا إلى أن سبب انعدام الحيوانات المنوية للرجال يأتي من خلال تحليل السائل المنوي ويتم تكراره مرة أخرى للتأكد من النتيجة بشكل 100%.

وتابع: "عند عدم وجود حيوانات منوية لدى المصابة بعد التحليل يتم تشخيص الحالة المرضية ومحاولة معرفة السبب الرئسيي لانعدام الحيوانات المنوية، مع سؤال المريض بأنه لو سبق إجراء أي عمليات على الخصية أو في الجسم ممكن تؤثر على انعدام السائل المنوي ويتم فحصه فحص سريري وإعطاء الدواء اللازم للمريض.

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