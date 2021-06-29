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بالأرقام.. كشف حساب "أروابارينا" في 230 يومًا مع بيراميدز

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:22 م
أروابارينا
أروابارينا
علاء خليف
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أعلنت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، بعد الفترة التي قضاها في قيادة الفريق في الفترة الماضية.

وعقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب الأرجنتيني اليوم، تم خلالها الاتفاق على إنهاء عقده بالتراضي ليرحل عن تدريب الفريق بصحبة جهازه الفني الأجنبي.

وقررت إدارة بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق في منصب المدير الفني للفريق خلفا للأرجنتيني أروابارينا المدير الفني السابق تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية،ليبدأ المدرب الجديد مهمته مع الفريق السماوي بداية من اليوم الثلاثاء.

أرقام أروابارينا مع بيراميدز:

تولى الارجنتيني أروابارينا تدريب بيراميدز في نوفمبر 2020، وقاد الفريق السماوي في 37 مباراة، حقق 18 انتصارا، وخسر 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، سجل لاعبوه 54 هدفا واستقبلت شباكه 36 هدفا.

نجح أروابارينا في الوصول بفريق بيراميدز للدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ولكن ودع البطولة بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

أما في بطولة الدوري المصري يحتل فريق بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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