سلامة الغذاء : خفض زمن الافراج الجمركي عن السلع الغذائية إلى يوم واحد

توقع حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن يتم الإفراج عن شحنات الواردات الغذائية القادمة لمصر من الخارج خلال فترة زمنية تتراوح بين يوم إلى 3 أيام بدلا من 33 يوم تستغرقها الشحنة حاليا لدخولها البلاد وفقا لاستراتجية الورادات الجديدة التى وضعتها الهيئة.

جاءت تصريحات "منصور"على هامش ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان استراتيجية الصادرات والواردات في ظل قانون هيئة سلامة الغذاء الجديد.

وتابع "منصور"، أن الهيئة وضعت استراتيجية للتعامل مع الواردات تهدف إلى في خفض زمن الإفراج عن واردات السلع الغذائية من خلال عدة إجراءات التعاون مع وزارة المالية في إدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية تسجيل وفحص السلع الغذائية قبل قدومها مصر لتسريع عملية الإفراج الجمركي عند وصولها للبلاد، والتخطيط لتوقيع اتفاقيا مع حكومات الدول التي تتكافأ نظامها لفحص الغذاء مع النظام الذي تتبعه مصر لتمكن الشركات المصدرة لمصر من إجراء بعض الاختبارات الخاصة بفحص الشحنة في بلادها، أو اختيار شركة قطاع خاص للقيام ببعض الاجراءات في معاينة وفحص السلع الغذائية في بلد المصدرة.

وأضاف، أن الهيئة تعمل على تخفيف إجراءات فحص الشحنات الغذائية بحسب درجة خطورة الغذاء بحيث الإجراءات التى تحددها لفحصه شحنات اللحوم يجب ان لا تكون نفسها عند فحص شحنات البسكويت ، مشيرا إلى أن هذا كله يساعد الهيئة على تجميع بيانات عن جميع الشحنات القادمة من مختلف بلدان العالم وتحديد شحنات البلدان التى لم يتم رصد فيها أي مخالفات للإفراج الفوري عن منتجاتها دون تشديد إجراءات الفحص عليها.







