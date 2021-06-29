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مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. 

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1554 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (4 طن "مقطعات دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن أحد المراكز التجارية) بمحافظة القاهرة، وضبط (1٫5 طن "لحوم مجمدة - دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة. 

وضبط (1٫15 طن "جمبرى") غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (10 طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" - 1٫5 طن "جبن أبيض" معبأة داخل صفائح بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى "منتج نهائى"وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان) بمحافظة الغربية، وضبط (5٫6 طن "أرز أبيض - مكرونة"معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى – 1168عبوة "زيت طعام – مسلى"بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة. 

وضبط (1٫5 طن "سكر"- 456 عبوة "زيت تموينى"مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء) بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة، وضبط (3٫65 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية مسجلة غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (أمين عهدة لأحد فروع شركة لتجارة الجملة) بمحافظة القاهرة، وضبط (21٫000 قطعة "مستلزمات طبية") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (3 طن "أعلاف حيوانية") داخل شكائر بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

إضطلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء أسفرت عن ضبط عدد (57) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (16٫602) ألف عبوة سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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