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لوكا مودريتش يحسم مستقبله الدولي مع منتخب كرواتيا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
وكالات
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ترك لوكا مودريتش مستقبله مع المنتخب الكرواتي مفتوحا، وذلك عقب الخروج الدرامي من دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وخرج مودريتش في الدقيقة 114 من المباراة التي خسرها المنتخب الكرواتي (3-5)  أمام نظيره الإسباني والتي دخلت أشوا إضافية أمس الاثنين، وكانت هتافات الجماهير الكرواتية لـ"لوكا مودريتش" أدت وجود شعور بأنها نهاية حقبة.

ولدى مودريتش عقدا مع ريال مدريد حتى حزيران/يونيو 2022 حيث ينتهي قبل أشهر قليلة من كأس العالم 2022 بقطر، ولكن وصيف كأس العالم 2018 الذي شارك في 140 مباراة دولية منذ 2006 لن يناقش مستقبلة بشكل فوري.

وقال لوكا صاحب الـ35 عاما، لشبكة "اتش.ار.تي" الكرواتية :" سنرى. يجب أن نرتاح بشكل جيد وبعد ذلك ندرس كل شيء. هذا ليس الوقت المناسب للحديث في هذا الأمر".

وقال زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتحدث مع مودريتش وسيحددون الخطوات المقبلة سويا.

وربما تكون خسارة موديرتش ضربة موجعة لداليتش الذي يستمر عقده حتى كأس العالم بقطر، خاصة وأن المنتخب الكرواتي ليس في نفس حدة منتخب 2018 واضطر لتقبل اعتزال لاعبين أمثال إيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش.

ولكن داليتش قال: "أظهرنا أن لدينا قوة، إمكانات، وشخصية. لا يوجد سبب للقلق  بشأن مستقبل المنتخب الكرواتي".

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