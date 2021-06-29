الخطيب يصل إلى مختار التتش لمتابعة مران الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز

وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة’ لمتابعة مران الفريق الأول لكرة القدم والذي يقام حاليا استعدادا لمواجهة بيراميدز.





ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الخميس المقبل، في التاسعة مساءًا، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري والتي ستقام على ستاد "الأهلي وي " بالسلام.





ومن المقرر أن يتابع الخطيب جزء من مران الأهلي، قبل أن يقوم بافتتاح ملعب مختار التتش بعد التجديدة التي حدثت فيه في الفترة الماضية.





وشهدت الفترة الماضية تجديدت في أرضية ملعب مختار التتش، ومقاعد البدلاء، والأضاءه والمدرج الجديد والذي تم تزيينه بصور شهداء الأهلي في "مذبحة بورسعيدي".



