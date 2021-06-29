الثانية إفريقيا من حيث نسب التطعيم.. تعرف على مستجدات كورونا في مصر

تواصل مصر جهودها التي تبذلها من أجل التصدي لجائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يقرب من 181 مليونا، ونصف المليون حالة إصابة، ونحو 4 ملايين حالة وفاة.



فعلى الرغم من التداعيات السلبية للجائحة التي أنهكت القطاع الطبي والصحي في عدد من دول العالم، استطاعت مصر بما بذلته من جهود مضنية أن تعبر الموجتين الأولى والثانية من الجائحة، كما أوشكت على عبور الموجة الثالثة، إذ تشير إحصائيات وزارة الصحة والسكان إلى تراجع معدلات الإصابة في كل يوم عن اليوم السابق، ما يثبت نجاح مصر في إدارة الأزمة، واقترابها من تخطي الموجة الثالثة.



ويرجع الفضل واء تلك النجاحات إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر منذ بداية الجائحة، وفي مقدمتها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل الجماعي، وإلزام الفنادق والمطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح بنسب إشغال محددة، ومنع تقديم الشيشة في المقاهي للسيطرة على الفيروس ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر، ومنع إقامة سرادقات العزاء، سواء في دور المناسبات أو في الشوارع، وفرض غرامات على المخالفين لتلك الإجراءات الإلزامية التي أقرتها الحكومة، واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.



كما كان للقرارات الأخيرة التى فرضتها الحكومة، دور كبير في تراجع الإصابات، بداية من الإجراءات التي فرضتها خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وأيام عيد الفطر لمنع الزحام الذي تشهده المحال التجارية في تلك الفترة من كل عام، والذي يعد سببا رئيسا وراء انتشار العدوى، وما تلاها من إجراءات تقرر العمل بها في عيد الأضحى، وفي مقدمتها إقامة صلاة العيد وفق الضوابط والشروط التي أقرتها وزارة الأوقاف، مع التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.



ومن بين التحركات المصرية الناجحة في غدارة الأزمة، سعيها المتواصل لتوفير جرعات من لقاحات كورونا التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، فبدأت بتطعيم الأطقم الطبية، ثم المرضى وكبار السن، ثم دشنت الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد كورونا، وتبوأت مصر المركز الثاني فيما يتعلق بنسب التطعيم بلقاحات كورونا.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مستجدات جائحة كورونا في مصر :



قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شرحا لآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى محافظات مصر، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الاسبوعى ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



تحديث إجراءات دخول المسافرين القادمين إلى مصر:



واستعرضت وزيرة الصحة والسكان إجراءات دخول المسافرين القادمين إلى مصر، موضحة أنه تم تحديث تلك الإجراءات بما يتماشى والإجراءات المتخذة في العديد من الدول، وذلك من حيث اعتبار المتلقين للجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا من الفئات المستثناة من إجراء اختبار فحص الحامض النووي للفيروس، بما في ذلك السماح بدخول القادمين الذين يحملون شهادات التطعيم ضد الفيروس شريطة احتواء الشهادة على QR Code، وأن يكون نوع التطعيم المستخدم من التطعيمات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية، وأن يكون قد مر على الجرعة الأخيرة 14 يوما على الأقل، مضيفة أنه يعفى حاملو شهادات التطعيم من شهادة PCR سلبي أو إجراء تحليل PCR عند الوصول، فيما لا يعفى حاملو شهادات التطعيم من إجراء اختبارID بالنسبة للقادمين من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المتحور.



مصر الثانية إفريقيا من حيث نسب التطعيم:



وألقت وزيرة الصحة والسكان الضوء على آخر المستجدات العالمية للفيروس، من حيث الدول التي سجلت أعلي معدلات وفيات يومية، فضلا عن موقف اللقاحات في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في القارة الإفريقية.



موقف اللقاحات:



كما استعرضت الدكتورة هالة زايد مستجدات موقف تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني، مشيرة إلى الموقف الحالي للتعاقد على وتوريد لقاحات فيروس "كورونا" إلى مصر، للقاحات ساينوفارم، وأسترازينيكا، وساينوفاك، وسبوتنيك.



أبحاث مصرية:



كما أشارت الوزيرة إلى دور مصر في البحث العلمي أثناء الجائحة، موضحة أنه تم نشر 943 بحثا علميا، وتم أخذ اقتباسات من الأبحاث المصرية بمعدل 7،935 مرة، وأن الأبحاث العلمية المصرية مثلت نسبة 24.5% من إجمالي الأبحاث التي تم إجراؤها في قارة إفريقيا.



إحصائيات كورونا في مصر:



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 430 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210482 حالة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 376 حالة إصابة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 33 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 280770 حالة، من ضمنهم 210482 حالة تم شفاؤها، و16125 حالة وفاة.