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خبيرة: سقوط حكومة أبى أحمد بعد انتصار إقليم التيجراي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة بالشأن الافريقي، إن إقليم التجيراي من ضمن الاقاليم الـ10 المكون لدولة إثيوبيا، وهذا الاقليم هو من كان يحكم اديس أبابا منذ الستينات، وبعد وصول زيناي إلى رئاسة وزراء إثيوبيا أصبح أبناء إقليم التجيراي متوغلين في كل المناصب القيادية في إثيوبيا.

وتابع "البشبيشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا عندما وصل إلى الحكم، عمل على انتزاع أبناء إقليم التجيراي من كل مناصب الدولة، وهذا ادى للشعور بنوع من التهميش بالنسبة لأبناء التيجراي.

وتوقعت سحب الثقة من أبى أحمد بعد انتصار إقليم التجيراي على قوات الحكومة الاتحادية التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد.

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