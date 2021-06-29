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الآثار توافق على تسجيل منبر وأيقونات أثرية في البحيرة والشرقية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على تسجيل منبر المسجد العمري في منطقة آثار الرحمانية بمحافظة البحيرة، وثلاث أيقونات قبطية وحجاب خشبي في كنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح بمحافظة الشرقية في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك.

وأشاد الأعضاء في بدايته بالجهد الكبير الذي تم بذله من كافة أجهزة الدولة والجهات التابعة لها لإتمام عملية استرداد عدد ضخم من القطع الأثرية المهربة بطرق غير شرعية من داخل البلاد إلى فرنسا.

وأعرب الوزير عن سعادته بالتعاون المثمر بين مختلف وزارات وجهات الدولة في هذا الملف، ومقدما الشكر لهم وخاصة وزارتي الخارجية والعدل والنيابة العامة المصرية للاهتمام وسرعة الاستجابة.

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