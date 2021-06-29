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فريق من المحامين يحضر التحقيقات مع رجل الأعمال حسن راتب

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:43 م
داليا عادل
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وصل منذ قليل لنيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، فريق من المحامين مكون من 7 ومن بينهم المحامي خالد أبو بكر، لحضور التحقيقات مع رجل الأعمال حسن راتب المتهم بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين وعصابته، للتنقيب عن الآثار.

وبدأ التحقيق مع المتهم رجل الأعمال وودخول ثلاثة محامين معه أمام النيابة.


وتبين من التحقيقات أنه يوجد خلافات مالية بينهم علي تمويل الصفقة الأخير التي تم ضبطهم بها بمصر القديمة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 16 شخصًا آخرين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 16 شخصًا آخرين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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