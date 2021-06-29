الملحنة السعودية حنين علي تهدي مصر أغنية وطنية بصوت محمد الحلو



نشرت صباح اليوم الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على اليوتيوب فيديو مصور لأغنية بصوت الفنان الكبير محمد الحلو تحمل اسم «يا مصراوية» وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.



أغنية «يا مصراوية» من كلمات الكاتب الصحفي الكبير شارل المصري، وألحان الملحنة السعودية حنين علي.



يذكر أن أغنية «يا مصراوية» ليست هي التجربة الوطنية الأولى للملحنة حنين علي، حيث قدمت في ذكرى ثورة يونيو العام الماضي أغنية "بكرة جاي ليا" من غناء الفنانة الشعبية الكبيرة "فاطمة عيد" والتي حققت نجاحا كبيرا، كما تعاونت مع كبار المطربين، من خلال العديد من الأدعية الدينية الناجحة، مثل دعاء "طرقت بابك" للفنان علي الحجار، ودعاء "يا رب يا رحمن" للفنان هاني شاكر، والذي تم طرحه في شهر رمضان الماضي محققا نجاحا كبيرا، ومن جانبها قالت حنين أنها سعيدة بالتعاون مع فنان قدير بحجم محمد الحلو، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا على تقديم مجموعة من الألحان لشعراء كبار ينتمون إلى زمن الفن الجميل، لتمثل تلك الأغنيات عودة لهم بعد غياب.



وتقول كلمات أغنية «يا مصراوية»:





يا مصر يا بلد المحبة والشعب الأصيل

يا وطن جه قبل التاريخ ونيلك عندك دليل

يا بلدنا يا بلد العجايب يا أم القلب الجميل

بأحبك واللي يحبك

جيل من بعد جيل



مصر يامه يا بنت أبوكي

مهما حاولوا يركعوكي

تفضلي دايما قوية

يا بلدنا يا بهية

قولوا يلا يا مصراوية

بنحبك يا مصر



جيشك الجرار حاميكي

شعبك الجبار فاديكي

ميقدروش أبدا عليكي

قولوا يلا يا مصراوية

بنحبك يا مصر



ريسنا قال نموت نموت وتحيا هية

تدومي لينا يا عزيزة يا عفية

حق خير عدل ومحبة وإنسانية



مصر هي البداية والنهاية

وانتي لينا يا بلدنا في الحب غاية

عشتي يا مهد الحضارة والهداية