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الأعلى للآثار يوضح موقف البازارات خلال الأشهر القادمة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على الاستمرار في تقديم الإعفاء التام من القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الإعفاء سيكون عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021، وذلك لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزيري، إلى حرص المجلس الدائم على تقديم الدعم للقطاع السياحي منذ بداية أزمة كورونا وتقديم الإعفاءات من القيمة الايجارية للمستأجرين.

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وزارة السياحة والاثار مصر البازارات السياحية الاثار

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