احتفال بثورة ٣٠ يونيو على المسرح الكبير بالأوبرا







تنظم دار الاوبرا المصريه برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية فنية احتفالا بذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدةيحييها اطفال وشباب مركز تنمية المواهب اشراف وروؤية فنية عبد الوهاب السيد، قيادة وتدريب دكتور محمد عبد الستار، ودكتور داليا حسنين، وأستاذة ميرفت همام وذلك بالاشتراك مع فصول الباليه تدريب وتصميم الرقصات للاستاذ محمود مصطفى.





يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنية اللتى تدعم روح الانتماء وتبث الحماس فى النفوس منها ( النشيد الوطنى، على باب مصر، مصر تتحدث عن نفسها، بلد التاريخ، حدوتة مصرية، تتر مسلسل ارابيسك، واعين يادى الزمن الكداب، تتر مسلسل العائلة، ختام تتر ارابيسك، نصرة قوية، يا شباب ان الاوان، ادخلوها سالمين، والله وعرفنا الحب، راحه فين يا عروسة، يا اغلى اسم، الله على المستقبل، ان كان على القلب، تعظيم سلام، فرحة مصر كل اخ عربى، انا ابن مصر ) يصاحب أداء بعض الأغنيات الاستعراض ومنها ( حبيبتى من ضافيرها، سلم على الشهدا، بالاحضان، إذا مصر قالت، يا حبيبتى يا مصر، مصنع الرجال ).





تعد ٣٠ يونيو ثورة شعب بأكمله جاءت لتعيد لمصر حياتها من جديد من أجل بناء مستقبل واعد وافضل لأجيال مصر القادمة حتى يعاصروا تطورا ف. كل مجالات الحياة.





يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس عام 1993 بهدف الارتقاء بالتذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام لتعليم البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون بالاضافة إلى فصول خاصة لذوي القدرات الخاصة وغيرها وامتدت فصوله إلى دارأوبرا الاسكندرية ودمنهور واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات القوميه والدينيه والاجتماعيه المختلفة.