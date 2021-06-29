استشاري: يمكن إعادة عملية المسح الميكروسكوبي بعد فشلها في هذا الموعد (فيديو)

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن عملية المسح الميكروسكوبي بسيطة جدًا وتتم خلال يوم واحد ولا تتطلب من المريض أن يبقى راقدًا وإنما يُمكنه ممارسة أنشطته اليومية في اليوم التالي لإجراء العملية بأمان تام، ويمكن استخدام أي نوع من أنواع التخدير بها سواء موضعي أو كلي أو نصفي وفقًا لحالة المريض وتستغرق ساعة واحدة.



وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن عملية المسح الميكروسكوبي تُعد أفضل الوسائل المتاحة حتى الآن للتخلص من مشكلة انعدام الحيوانات المنوية، مشيرًا إلى أن عملية المسح لا تؤدي إلى حدوث أي تأثيرات سلبية على أنسجة الخصية؛ وخصوصًا أنها تتم بشكل مجهري يُساعد على تجنب أي ضرر قد يحدث سواء للأنسجة أو الأوعية الدموية.



وتابع: "عملية المسح الميكروسكوبي تساعد على تجنب الضرر الذي قد يحدث لبعض الأشخاص الذين قد خضعوا للتفتيش بالإبرة أو فتح الخصية الذي يُصاحبة آلام مستمرة وتورمات وضمور في بعض الأحيان"، مشيرًا إلى أن مقدار النسيج الذي يتم الحصول عليه عبر هذه العملية أقل كثيرًا من الطرق الأخرى، ومع ذلك فهي تعطي أفضل عينة للكشف عن الحيوانات المنوية، موضحًا أنه في حالة عدم نجاح العملية يمكن إعادتها مرة أخرى بعد فترة زمنية تتراوح بين من 3 إلى 6 شهور وفقًا لحالة المريض.



