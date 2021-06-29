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بثنائية ستيرلينج وكين.. إنجلترا تعبر ألمانيا وتتأهل لربع نهائي يورو 2020

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
حسن موسى
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نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق فوزا ثمينا على نظيره منتخب ألمانيا بثنائية نظيفة، في دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا يورو 2020. 

 

المنتخب الإنجليزي كان الأفضل على مدار الـ90 دقيقة، واستحق الفوز في مباراة صعبة.

 

تقدم منتخب إنجلترا عن طريق رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتي في الدقيقة 76.

 

وحاول منتخب ألمانيا تعديل النتيجة، قبل أن يضاعف هاري كين جراح الألمان بهدف ثاني للإنجليز في الدقيقة 86.

 

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع الفائز من مباراة السويد وأوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020.

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