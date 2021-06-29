بسبب كورونا.. رئيس جامعة الأزهر يصدق على صرف مكافأة مالية للعاملين

صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر على صرف مكافأة مالية للكادر العام، ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، والتمريض بمستشفيات الجامعة والمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.



وقال مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، ان هذه المكافأة المالية قيمتها: 1000 جنيه، وتأتي من قبيل تشجيع العاملين في الجامعة، خاصة بعد أن حصلت جامعة الأزهر على تصنيف متقدم في تصنيفي: شنغهاي، وQs، إضافة إلى حصول عديد من الكليات على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بجانب مواجهتهم لجائحة كورونا منذ اندلاعها في مطلع العام الماضي 2020م.