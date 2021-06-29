صحة النواب تطالب الوزارة بتطعيم مندوبين الناشرين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب





ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد،عضو اللجنة، بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمعرض الكتاب الدولى.







وقالت البرلمانية، إن اقامة الدورة ال 25 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والمقرر عقدها بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو الحالى، والتى سيبدأ الناشرون المشاركون فيه بشحن إصداراتهم الجمعه الموافق 2562021 وتجهيز اجنحتهم الخاصة للعرض استعداد لإستقبال الجمهور بدء من يوم الخميس الموافق 29 من يونيو، تحتاج إلى التأكيد على الإجراءات الاحترازية وتطبيقها.







وأوضحت النائبة، أن المعرض يضم حوالى 1218 ناشرا عربيًا وأجنبيًا من 25 دوله من أربع قارات، ومن المقرر أن تقام على قاعات تضم 756 جناحا ومواعييد عمله من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء ويشترك فيها حوالى 162 دار للنشر ب 162 مندوبا عنها.





وطالبت عضو لجنة الصحة، بتوضيح الأجراءات الأحرازية التى اتخذها السادة القائمين على تجهيز المعرض وعلى رأسهم الصحة، واللجنة الإدارية العليا لمعرض الكتاب ممثله من وزارة الثقافة، وهل تم تطعيم مندوبى دور النشر؟ وهل تم عمل تحليل للمشاركين الأساسين والمتواجدين بصفة اساسية ؟





وقد أوصت لجنة الصحة فى نهاية احتماعها، بضرورة وجود شهادة معتمدة بإجراء الناشر ومندوبه على شهادة تحليل الفيروس PCR، وأن تقوم وزارة الصحة بتلقيح جميع مندوبى الناشرين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.