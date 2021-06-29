Advertisements

زايد التخصصي تجري جراحة عاجلة لعملية اصلاح اعوجاج في العمود الفقري

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements



نجحت مستشفى زايد التخصصي في اجراء جراحة عاجلة لعملية اصلاح اعوجاج في العمود الفقري من الدرجه الرابعة، لطفله تبلغ من العمر ستة عشر عاما، في العمود الفقري من الدرجه الرابعة بالفقرات الصدرية والقطنية.


وتشارك المستشفي في مبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء علي قوائم الانتظار، رغم وجود جائحة فيروس كورونا، ووجود جزء من المستشفي مخصص لعلاج حالات فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور احمد هجرس مدير عام المستشفي.

ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية يرضي عنها المواطن مع العمل علي تطوير كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي.

وتقوم أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الامانة على أعلى مستوى، خطة شاملة لتطوير كافة المستشفيات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة مها ابراهيم رئيس امانه المراكز الطبية المتخصصة.

وتقدم المستشفى الخدمات الطبية من عمليات زرع النخاع وزرع الكلي وزرع الكبد، كما تقدم بالعيادات الخارجية خدمات الكشف بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعي والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وقسم خاص للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثي الولادة، ووحدة الغسيل الكلوي.

يذكر أن المستشفى تحتوي على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب، وأحدث المعامل واجهزة الاشعة وكافة الخدمات الطبية.
زايد التخصصي تجري جراحة عاجلة لعملية اصلاح اعوجاج في العمود الفقري
زايد التخصصي تجري جراحة عاجلة لعملية اصلاح اعوجاج في العمود الفقري
زايد التخصصي تجري جراحة عاجلة لعملية اصلاح اعوجاج في العمود الفقري
زايد التخصصي تجري جراحة عاجلة لعملية اصلاح اعوجاج في العمود الفقري
زايد التخصصي تجري جراحة عاجلة لعملية اصلاح اعوجاج في العمود الفقري
زايد التخصصي تجري جراحة عاجلة لعملية اصلاح اعوجاج في العمود الفقري

أخبار تهمك

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لوكا مودريتش يحسم مستقبله الدولي مع منتخب كرواتيا

منذ ساعة و نصف

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 9 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 5 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب وليد سليمان وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

منذ ساعتين و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

04:01 م

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

05:35 م

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة