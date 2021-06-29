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الإجابات على البابل شيت والتابلت لتسجيل الحضور.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلبة الثانوية العام

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، لإعلان تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام ‏الدراسي الحالي 2020 - 2021.

وتُعقد امتحانات الثانوية العامة، هذا العام، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين حالات إصابة ووفاة.

وحسمت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، الكثير من الجدل، الذي شهدته الفترة الماضية، بشأن كيفية عقد امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، وما إذا كان الامتحان سيعقد بشكل إلكتروني، أم سيتم بشكل ورقي، بالإضافة إلى الجدل الذي دار حول جداول الامتحانات، والتكهنات التي أثيرت بشأنها.

وتضمن المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسائل عدة لطلبة وطالبات الثانوية العامة، تلرصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:

- الامتحان مُوحد لجميع الطلاب.

- الامتحان سيكون عبارة عن كراسة أسئلة ورقية، ونموذج إجابة بابل شيت.

- الإجابات ستكون على البابل شيت فقط، واستخدام التابلت يكون لتسجيل الحضور، وكمرجع للكتب المدرسية، فقط.

- سيتم سحب أجهزة التابلت خارج المنظومة.

- يحظر على الطلبة اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء الامتحانات.

- الغش الإلكتروني سيواجَه بقانون الغش وبعقوبات صارمة.

- أي كتب أو مذكرات بخلاف كتب الوزارة سيُعامَل حاملها وفقا لقانون الغش.

- سيتم السماح لطلاب الدبلومة الأمريكية في G11، 12 بالـsuper matching بمساعدة وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى.

- سيتم التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتعقيم اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

- يمنع تواجد أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات منعا لتشتيت الطلاب من ناحية، ومنعا للزحام بسبب ظروف جائحة كورونا من ناحية أخرى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، خلال شهر يوليو المقبل، إذ تبدأ امتحانات الشعبة العلمية يوم السبت 10 يوليو المقبل، وتستمر حتى يوم الإثنين 2 أغسطس، بينما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم الأحد 11 يوليو المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس 29 يوليو.

ومن المقرر أن تجرى الامتحانات، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحتازية، التي أقرتها الجهات الطبية والصحية، لتجنيب الطلبة والمعلمين، وجميع أطراف الامتحانات خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

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