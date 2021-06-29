انطلاق احتفالية ثورة 30 يونيو في بيت الأمة (صور)







انطلق، منذ قليل، حفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، بحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد.



وبدأ الحفل الذي يقدمه الإعلامي محمد علوي بالسلام الوطني الجمهوري.



وأكد الإعلامي محمد علوي أن احتفال حزب الوفد يأتي بمناسبة بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو العظيمة التي نجحت فيها مصر في استعادت هيبتها ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية سطرت على صفحات التاريخ عبر 7 سنوات إنجازات عجزت أيادي كثيرة عن تحقيقه.



يأتي الاحتفال بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين، والتى أذهلت العالم أجمع، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى كافة المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربيًا وإقليميًا وإفريقيًا، ووضعت المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.



ومن المقرر أن يلقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ فى هذه المناسبة خطابًا سياسيًا مهمًا يتناول فيه الأوضاع قبل الثورة وبعدها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية وكبار رجال الدولة.