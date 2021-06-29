ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

علق إسلام غانم، خبير أمن المعلومات، على ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية تسمى fortnite، قائلًا: "هذه اللعبة اعدت في 2017 من قبل شركة أمريكية، والجرافيك العالي في اللعبة يجذب اللاعب، ويؤدي إلى تغاضيه عن اي شيء"



وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تأثير هذه اللعبة على الشباب العالمي، وتؤدي إلى نوع من الادمان، وبعض لاعيبة الدوري الانجليزي أدمنوا هذه اللعبة إلى حد كبير، لافتَا إلى أن إغلاق هذه اللعبة امر متاح من خلال منصات الرفع مثل منصة جوجل بلاي او أي منصة اخرى.



وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من التطبيقات الغير جيدة ومتاحة للجميع، مشيرًا إلى أن المشكلة في هذه التطبيقات انها تجتذب الفتيات بصورة كبيرة من خلال اعطائها 3 آلاف في الشهر، وبعد ذلك يطلب من الفتاة القيام بمهام معينة، ووجود داعمين.

