برلمانية تطالب الصحة بإصدار شهادات لمصابى كورونا بالمنزل.. والوزارة ترد











طالبت النائبة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ضرورة وضع آلية لمرضى كورونا بالمنازل لإثبات إصابته بالفيروس، خاصة الموظفين سواء قطاع خاص أو قطاع عام.







وأكدت النائبة أن الموظف يجد صعوبة لتأكيد إصابته، واحتساب فترة العزل إجازة، خاصةً أن الأمر يستدعي نزوله للكمسيون الطبى، مما يعرض الآخرين للعدوى بالفيروس، وأحيانًا عدم قدرة المصاب على النزول للكمسيون.





وأشارت البرلمانية، إلى أن البعض يخشى من الخصم أو الفصل من الوظيفية فيقوم بالنزول للعمل مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.





وأكدت النائبة على ضرورة وجود آلية واضحة تنفذ من خلال وزارة الصحة لتحرير شهادة معتمدة لمريض كورونا دون أن يجبر على النزول من المنزل.





فيما رد مندوب وزارة الصحة الدكتورة، محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، بأن قرار رئيس الوزراء الصادر فى نوفمبر ٢٠٢٠ يقضى بأن كل من يصاب بأعراض فيروس كورونا المكوث فى المنزل لمدة ١٤ يوم، وأن على جميع الجهات تنفيذ ذلك.