Advertisements

برلمانية تطالب الصحة بإصدار شهادات لمصابى كورونا بالمنزل.. والوزارة ترد

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements





طالبت النائبة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ضرورة وضع آلية لمرضى كورونا بالمنازل لإثبات إصابته بالفيروس، خاصة الموظفين سواء قطاع خاص أو قطاع عام.



وأكدت النائبة أن الموظف يجد صعوبة لتأكيد إصابته، واحتساب فترة العزل إجازة، خاصةً أن الأمر يستدعي نزوله للكمسيون الطبى، مما يعرض الآخرين للعدوى بالفيروس، وأحيانًا عدم قدرة المصاب على النزول للكمسيون.


وأشارت البرلمانية، إلى أن البعض يخشى من الخصم أو الفصل من الوظيفية فيقوم بالنزول للعمل مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.


وأكدت النائبة على ضرورة وجود آلية واضحة تنفذ من خلال وزارة الصحة لتحرير شهادة معتمدة لمريض كورونا دون أن يجبر على النزول من المنزل.


فيما رد مندوب وزارة الصحة الدكتورة، محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، بأن قرار رئيس الوزراء الصادر فى نوفمبر ٢٠٢٠ يقضى بأن كل من يصاب بأعراض فيروس كورونا المكوث فى المنزل لمدة ١٤ يوم، وأن على جميع الجهات تنفيذ ذلك.

أخبار تهمك

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب وليد سليمان وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

لوكا مودريتش يحسم مستقبله الدولي مع منتخب كرواتيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

04:01 م

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

05:35 م

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة