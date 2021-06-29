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عماد الدين أديب يُطالب أن يكون 30 يونيو عيدًا قوميًا لمصر لهذا السبب

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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طالب الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، بأن يكون 30 يونيو هو عيدًا قوميًا لمصر، لأن هذه اليوم هو يوم ثورة الشعب المصري التي خرج فيها 33 مليون مصريًا دون توجيه بحثُا عن حريته.

وقال "أديب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لثورة 23 يوليو 1952".

وأضاف "ما قام به الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي كانت إنقاذَا تاريخيًا ونقلة نوعية ونحن الآن في بدايات تشكيل مصر القوية من الداخل وعلى المستوى العالمي".

وتابع "لو كانت جماعة الإخوان في مصر كانت الأوضاع ستبقى أسوأ ولم يكن للاقتصاد بهذا المستوى وكنا سنبقى في أسوأ حال".

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