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"صناعة الكليم" بمكتبة الحضارة الإسلامية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة فنية صباح اليوم  29 يونيو الجارى، بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى.

تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ العام الماضى تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح.

 تأتى الورشة حفاظاً وصوناً للتراث المصرى باعتبار صناعة الكليم صناعه مصرية خالصه حيث إستهلت الدكتورة أسماء فاعليات اليوم بالحديث عن نشأة صناعة الكليم ومراحل تطوره عبر العصور  وأنواع الخيوط المستخدمه في صناعته .

وقام الطلبة المشاركين بصنع نموذج مصغر للنول المستخدم فى صناعة الكليم وعمل كليم  مستخدمين خيوط زاهية  الالوان، بحضور الأستاذ سيد صالح مدير مكتبة الحضارة الإسلامية.

 جدير بالذكر إتباع الورشة كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام  بنسبة القوة الاستيعابية المقررة والمحافظة علي التباعد والقواعد المتبعة.

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