لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على نادي الاتحاد

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامه مالية قدرها 155 ألف ريال على نادي الاتحاد تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لثبوت مخالفة النادي للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق, بامتناعه عن تنفيذ قراري غرفة فض المنازعات لصالح نادي هجر, واللاعب عمر عصام بخاري.

وحذرت اللجنة نادي الاتحاد من أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار خلال ثلاثين يوماً فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85) من اللائحة, مشيرةً إلى أنه سيتم إسقاط الغرامة المفروضة على النادي في حال التزامه بتنفيذ القرار خلال ثلاثين يوماً.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفق الفقرة (3) من المادة (85) والفقرة (6-1) من المادة (139) من اللائحة.