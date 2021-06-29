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عمرو السولية يغيب عن عن المران الجماعي للأهلي اليوم

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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غاب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واكتفى السولية بخوض تدريبات تأهيلية على هامش المران بالجري حول الملعب للتخلص من حالة الإجهاد التي يشتكي منها.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بقرار من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز بعد غد الخميس على استاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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