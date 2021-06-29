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إصابة مي الحريري بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة مي الحريري إصابتها بفيروس كورونا المستجد، السلالة الهندية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجاءت إصابتها أثناء تواجدها في لندن، حيث تلقت اللقاح المتواجد به.

الفنانة اللبنانية مى الحريري ولدت في الاحد 15 يناير 1968 في جنوب لبنان. إنطلاقتها الفنية بدأت من خلال أغينة "هسهر عيونو" التي أطلقتها عام 2003 وشاركت في عدد من الأعمال الفنية، وأصدرت الفنانة اللبنانية مى الحريري ألبومها الأول الذي حمل عنوان الأغنية نفسها، وفي عام 2006 صدر ثاني ألبوم لها

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