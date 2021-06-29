نجم آياكس مطلوب في إنتر ميلان

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم آياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن عقد الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى آياكس والبالغ من العمر 25 عامًا ينتهي مع النادي الهولندي عقب نهاية الموسم المقبل وهو ما يجعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع أونانا في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر في حالة عدم توصل آياكس لاتفاق على بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد فابريزيو رومانو إلى أن آرسنال يعتبر من الأندية المهتمة بالتعاقد مع أونانا لكنه لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن بالإضافة إلى وجود اهتمام أيضًا من بعض الأندية الفرنسية.

وألمح فابريزيو رومانو أن حارس المرمى الكاميروني يقضي حاليًا فترة إيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لمدة 9 أشهر وذلك بسبب انتهاكه للوائح المنشطات.