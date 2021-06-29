محمد صاوي يخوض معرض الكتاب بـ "الابن الأكبر للسيد روچر"

يخوض الكاتب محمد صاوي، معرض القاهرة الدولي بعمل مختلف عن كل أعماله السابقة، وهي رواية "الابن الأكبر للسيد روچر"، تصدر عن دار "ن للنشر والتوزيع".

الرواية كلاسيكية سوداوية مليئة بالتناقضات النفسية، وتدور حول عائلة تتكون من أربعين شخص، يعيشون تحت سقف منزلٍ واحد، يمارسون كل أنواع المعاصي في سبيل إرداء السيد، ويبحر الكاتب في نفس كل شخصٍ منهم، لنصل إلى نقطةٍ سوداء مدفونة في نفوسهم.

وتسلط الرواية الضوء بتعمق في كل ما هو ممنوع، من تجارة بشر، وقتل، وبغاء، وسرقة، ومخدرات، وسلاح، في قالبٍ أسود لا يحوي إلا على كل ما هو مهلك للنفس.

ويحاول محمد صاوي تقديم أدب له هدف، سواء كان هدف نفسي أو فلسفي أو مجتمعي من خلال رواياته أيًا كانت الفكرة المقدمة، ويخلق شخصيات في أعماله تحمل الكثير من التناقضات ليُخرج ما في نفس البشر من أهوال يحاولون إخفائها.

جدير بالذكر أن محمد صاوي صدرت له 6 أعمال سابقة وهي "الأرقم١، الأرقم٢، بهطيش، مدينة الرؤوس المعلقة، أرض الخراب، وقريبًا إعادة نشر روايته الأولى سجين البرزخ".