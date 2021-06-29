Advertisements

أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح غدا مشروع يخدم أكثر من 50 مليون مواطن

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:33 م
داليا الحسين
Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تنفذ مشروعات قومية رغم كل التحديات التي تواجهها المصريين ينتظرون الحدث الأهم غدًا الذي يغير حياة أكثر من نصف شعب مصر.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم غدًا تدشين أكبر مشروع في تاريخ مصر يستفيد منه أكثر من 50 مليون مصري.

وأكد موسى أن مشروع تطوير الريف الذي يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر منذ عهد محمد علي، حيث إن هذا المشروع يستفيد منه المقيم في القرية والنجع والكفور.

وأوضح موسى أن المشروع الذي سيتم تدشينه غدا لم يحدث على أرض مصر منذ عهد محمد علي فإذا كان محمد علي أسس مصر الحديثة لإن السيسي يؤسس الجمهورية الجديدة.

أخبار تهمك

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

لوكا مودريتش يحسم مستقبله الدولي مع منتخب كرواتيا

منذ ساعة و نصف

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 5 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ يوم

عاجل- إصابة قوية تضرب وليد سليمان وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

04:01 م

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

05:35 م

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة