أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح غدا مشروع يخدم أكثر من 50 مليون مواطن



قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تنفذ مشروعات قومية رغم كل التحديات التي تواجهها المصريين ينتظرون الحدث الأهم غدًا الذي يغير حياة أكثر من نصف شعب مصر.



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم غدًا تدشين أكبر مشروع في تاريخ مصر يستفيد منه أكثر من 50 مليون مصري.



وأكد موسى أن مشروع تطوير الريف الذي يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر منذ عهد محمد علي، حيث إن هذا المشروع يستفيد منه المقيم في القرية والنجع والكفور.



وأوضح موسى أن المشروع الذي سيتم تدشينه غدا لم يحدث على أرض مصر منذ عهد محمد علي فإذا كان محمد علي أسس مصر الحديثة لإن السيسي يؤسس الجمهورية الجديدة.



