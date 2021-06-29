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سلامة الغذاء توقع اتفاق مع الغرف التجارية لتسهيل الاستفادة من خدمتها

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:42 م
جانب من البروتوكول
جانب من البروتوكول
الفجر الاقتصادي
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في إطار الدور الذى تقوم الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة في إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين، المصريين والأجانب، والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الداخل والخارج، وقيامها بتنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة، والعمل على حل المشكلات التي تواجه منتسبي الغرفة، لاسيما المشكلات والعقبات التى تواجه المنشآت الغذائية، وقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتيسير إجراءات استخراج تراخيص تداول الغذاء للمنشآت الغذائية، ووضع وتطبيق الضوابط  الخاصة فى شأن التعامل مع المنشآت الغذائية ومشغليها لضمان تنفيذ وتطبيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وتوفيق أوضاعهم.

 

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن بروتوكول التعاون يتضمن عدة بنود ملزمة للطرفين ومنها ، تخصيص "نافذة خدمات" بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة ، لتقديم جميع الخدمات ذات الصلة بسلامة الغذاء  عبر شباك موحد، وكذلك نافذة إلكترونية موحدة، و تقديم المشورة الفنية للمتعاملين مع الغرفة فيما يخص أنشطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و ايجاد حل لمشكلات التجار عن طريق الاتصال المباشر لحلها ، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بممارسة النشاط التجاري من قواعد وإجراءات واشتراطات منح التراخيص.

 

وأشار إمبابى إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحديد نقاط اتصال لتسهيل التواصل بينهما ضماناً لتحقيق الأهداف المتفق عليها، والإشراف على تنفيذ الأنشطة، وتعزيز جهود التنسيق نحو ضمان الأداء الفعال، وعقد ندوات دورية بين الطرفين لرفع الوعي حول سلامة الغذاء والتعريف بأهمية تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، لضمان تقديم غذاء امن للمواطن بما يحقق الأمن الغذائي.

 

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الهيئة ستقوم بتقديم الخدمات الحكومية للتجار من أعضاء الغرفة التجارية وجمهور المتعاملين من خلال توفير العدد الكافي من موظفي الهيئة لتمكين الغرفة من تقديم الخدمات المنوطة بها، وتيسير إجراءات الحصول على خدماتها.

 

وأضاف إمبابى أن الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء افتتح اليوم أيضا مقر الهيئة بالغرفة لبدء تقديم خدماته للجمهور خلال الفترة القادمة والذى سيخدم 25000 تاجر ومصدر ومستورد.

 

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسين منصور بالتعاون المثمر مع غرفة الجيزة التجارية ودورها في التنسيق مع التجار المنتسبين لها تيسير، موضحا أن الغرفة تعمل على التنسيق المستمر مع الهيئة لتقديم التوعية اللازمة للتجار من أجل فهم الإجراءات والضوابط الجديدة.

 

والجدير بالذكر أن البروتوكول شهد توقيع كل من الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، ومحمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.

 

 

 

 

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