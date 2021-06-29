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ناشط سياسي من التيجراي: نُطالب بإسقاط "آبي أحمد" سلميا أو عسكريا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال عزيز عبد الحي، أكاديمي وناشط سياسي من إقليم التيجراي، إنه خلال الـ 8 شهور الماضية كانت هناك حرب طاحنة تحدث على أراضي التيجراي، والجيش الإثيوبي والإريتري قاموا بأبشع الجرائم من قتل وذبح وتشريدج واغتصاب النساء والبنات والاطفال.

وأضاف "عبد الحي"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا خاضعت الكثير من الحروب مع الحكومات السابق، ولكن لم تشهد ما شهدته مع نظام أبي أحمد، ولم يخطر على الإثيوبيين مثل هذه المجارز يمكن أن ترتكب من قبل الحكومة التي التيجراي جزء منها.

وتابع أكاديمي وناشط سياسي من إقليم التيجراي، أن الحرب مازالت قائمة وما اعلنه أبي أحمد من وقف إطلاق النار هو إذعان بالهزيمة التي لحقت بجيشه، وهذه الحرب التي تدور هي بين النظام الفيدرالي الذي يتزعمه أبي أحمد، والجيش الإريتري، والذين قاموا بجرائم حرب في التيجراي، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة دون إسقاط أبي أحمد سلميًا أو عسكريًا، وإسقاط الرئيس الإريتري الذي له نزعة انتقامية ضد أهالي التيجراي.

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تيجراي اقليم تيجراي ابي احمد

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