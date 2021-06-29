رئيس الهيئة العامة للكتاب: حجز أكثر من 150 ألف تذكرة عبر المنصة الالكترونية حتى الآن

قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن إجمالي التذاكر التي تم حجزها عبر المنصة الإلكترونية للمعرض في دورته الـ51 تخطت 150 ألف تذكرة، حيث سيتم افتتاحه رسميًا في 30 يونيو الجاري وفتحه للجمهور في الأول من يوليو المقبل.



وأضاف "الحاج" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل جميع الفعاليات الخاصة بمعرض القاهرة الدولي في استوديوهات الهيئة وسيتم نشرها تباعًا مع بداية افتتاح المعرض عبر المنصة الالكترونية.



وأشار إلى أنه حتى الآن قام 50 مليون شخص بزيارة المنصة الالكترونية للمعرض، مؤكدًا أنه سيكون هناك جولات افتراضية لهذا المعرض عبر هذه المنصة وهي الأولى من نوعها التي تُقام لمعرض كتاب على مستوى العالم.