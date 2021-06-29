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تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يتبقى مباراة واحدة فقط اليوم الثلاثاء على نهاية منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠".


ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة يورو ٢٠٢٠ برصيد ٥ أهداف.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة يورو ٢٠٢٠:

١- رونالدو ٥ أهداف
٢- كريم بنزيما ٤ أهداف
٣- باتريك شيك ٤ أهداف
٤- فينالدوم ٣ أهداف
5- سيفروفيتش ٣ أهداف
٦- روبرت ليفاندوفسكي ٣ أهداف
٧- لوكاكو ٣ أهداف - سترلينج ٣
8- فورسبرج ٣ أهداف
٩- ألفارو موراتا هدفين
١٠- يارمولينكو هدفين

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