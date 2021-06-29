تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

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تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:59 م
حسام مجدي
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يتبقى مباراة واحدة فقط اليوم الثلاثاء على نهاية منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠".
ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة يورو ٢٠٢٠ برصيد ٥ أهداف.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة يورو ٢٠٢٠:
١- رونالدو ٥ أهداف
٢- كريم بنزيما ٤ أهداف
٣- باتريك شيك ٤ أهداف
٤- فينالدوم ٣ أهداف
5- سيفروفيتش ٣ أهداف
٦- روبرت ليفاندوفسكي ٣ أهداف
٧- لوكاكو ٣ أهداف - سترلينج ٣
8- فورسبرج ٣ أهداف
٩- ألفارو موراتا هدفين
١٠- يارمولينكو هدفين
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