قبل عودة الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

يستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعد فوز الزمالك على نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة 27 من البطولة المحلية.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ويتواجد الأهلي بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الممتاز كاملًا:-

1- الزمالك 61 نقطة

2- المصري البورسعيدي 43 نقطة

3- الأهلي 41 نقطة

4- سموحة 40 نقطة

5- الاتحاد السكندري 38 نقطة

6- إنبي 37 نقطة

7- مصر للمقاصة 36 نقطة

8- الجونة 35 نقطة

9- الإسماعيلي 35 نقطة

10- طلائع الجيش 34 نقطة

11- بيراميدز 34 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 28 نقطة

15- أسوان 24 نقطة

16- وادي دجلة 22 نقطة

17- البنك الأهلي 22 نقطة

18- الإنتاج الحربي 17 نقطة