سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه لا يوجد موعد لتقديم برشلونة الإسباني لنجمه الهولندي الجديد ممفيس ديباي.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة أعلن منذ عدة أيام التعاقد مع ديباي رسميًا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق أولمبيك ليون الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديباي يقضي عطلته حاليًا برفقة مواطنه وزميله في برشلونة فرينكي دي يونج وذلك بعد خروج منتخب هولندا على يد منتخب التشيك من دور الستة عشر من بطولة نهائي كأس الأمم أوروبا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة ليست لديه خطة لتقديم النجم الهولندي هذا الأسبوع.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ديباي سيحصل على راحة لبعض الوقت وعند عودته سيتم تقديمه كلاعب في برشلونة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن المنتخب هولندا ودع يورو 2020 من ثاني أدوارها على الرغم من تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات.