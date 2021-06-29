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كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
على خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف صفقات الفارس الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

كارتيرون يرفض ضم باسم مرسي

 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، من ضم باسم مرسي مهاجم مصر المقاصة في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رفض فكرة التعاقد مع باسم مرسي مهاجم مصر المقاصة في الفترة المقبلة.

 

وأكد المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يرغب في التعاقد مع المهاجم الكونغولي بن مالانجو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي في الصيف الجاري.

 

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يضع مركز المهاجم الصريح على رأس أولوياته لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

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