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نجم يوفنتوس مرشح للإنضمام إلى مانشستر يونايتد

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اتخذ قرار بالتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا إلى بأن الفرنسي أدريان رابيو نجم يوفنتوس الإيطالي يعتبر من العناصر الأساسية سواء في البيانكونيري أو في منتخب بلاده، حيث شارك كظهير أيسر في مباراة فرنسا وسويسرا في دور الستة عشر من بطولة نهائي كأس الأمم أوروبا وذلك بسبب غياب الثنائي لوكاس هرنانديز ولوكاس دين.

وأكد الموقع الإيطالي أن أرسل مانشستر يونايتد كشافين لمتابعة رابيو البالغ من العمر 26 عامًا أثناء مباراة فرنسا وسويسرا.

وألمح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس لا يرغب في بيع رابيو في الصيف الحالي على الرغم من أنه كان قريبًا بالفعل من مانشستر يونايتد في عام 2019 قبل الانضمام إلى السيدة العجوز في صفقة انتقال حر.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رابيو خاض 47 مباراة رسمية مع يوفنتوس في الموسم الماضي، حيث سجل خمسة أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

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