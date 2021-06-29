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بريطانيا ترصد 20479 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت وزارة الصحة البريطانية، الثلاثاء، 20479 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20479، مقارنة مع 22868 الاثنين ما يمثل أعلى مؤشر منذ 30 يناير، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4775301 إصابة.

 

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 23 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3 حالات يوم الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128126 شخصا.

 

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 44.581 مليون شخص، بينهم أكثر من 32.721 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

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