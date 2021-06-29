فاركو على أعتاب الدوري الممتاز.. تغييرات منتظرة وتعاقدات بالجملة وطلعت يوسف الأقرب لخلافة عبد العاطي

اقترب نادي فاركو من الوصول لأول مرة في تاريخه إلى الدوري الممتاز بعدما أصبح بحاجة للفوز في آخر لقاءاته ضد بني عبيد بعد غدٍ الخميس في ختام المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.





وقطع فاركو شوطاً كبيراً نحو التأهل بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة متفوقاً بالمواجهات المباشرة على حرس الحدود أقرب منافسيه.





ومع اقتراب فاركو من الصعود للدوري لأول مرة ، بدأت إدارة النادي مبكراً الترتيب للموسم الجديد والاتفاق على عدة أمور وهيكلة واسعة تخص فريق الكرة قبل بدء مشوار الدوري.





وبحسب المصادر داخل نادي فاركو فإن إدارة الفريق توصلت لاتفاق مع المدرب المخضرم طلعت يوسف المدير الفني القدير لتولي المهمة بداية من الموسم الجديد خلفاً للمدرب الحالي مجدي عبد العاطي.





وأنهى طلعت يوسف تعاقده مع فريق أهلي طرابلس الليبي ، وأبدى موافقته على قيادة فاركو بداية من الموسم الجديد.





ولن تتوقف محاولات فاركو عند فكرة التعاقد مع طلعت يوسف بل بدأت الإدارة مفاوضات جادة مع عدة لاعبين سوبر في الدوري الممتاز لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد.





وتتكتم إدارة فاركو على عدة تعاقدات أبرمها النادي بصورة شبه نهائية من أجل تقديم صورة متميزة في المرحلة القادمة بالدوري.





وأبدت إدارة فاركو رغبتها في ضم عدة صفقات على أعلى مستوى خاصة في الهجوم وخاصة على مستوى اللاعبين الأجانب خاصة أن الإدارة قررت رفع ميزانية الفريق بما يتناسب مع طموحاته في الدوري خلال الموسم الجديد.