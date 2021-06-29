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رئيس نادي الزمالك ينفي إيقاف يوسف أوباما

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ما تردد من شائعات حول إيقاف يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح رئيس النادي أنه لم يتخذ أي قرار بذلك، وأنه لا يستطيع تجاوز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

كما أشار الكابتن حسين لبيب إلى أنه لم يصدر أي قرار بخصوص الكرة، بعيدا عن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأن المدير الفني لم يطلب إيقاف اللاعب موضحا أن أوباما حصل على إنذار ثالث دون تعمد ويعد واحدا من أبناء النادي المخلصين.

واختتم لبيب تصريحاته بأن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة استقرار وتماسك الفريق الذي يعتلي قمة الدوري الممتاز بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

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رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ينفي إيقاف أوباما رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الزمالك ينفي إيقاف أوباما

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