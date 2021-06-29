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إسلام بيومي: تم حجز 195 ألف تذكرة إلكترونية لدخول معرض الكتاب حتى الآن

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن معرض الكتاب يستمر لمدة 15 يوم من 1 يوليو إلى 15 يوليو، لافتًا إلى أنه تم حجز 195 ألف تذكرة إلكترونية لدخول معرض الكتاب حتى الآن.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه من المحتمل أن يدخل معرض الكتاب 100 ألف زائر يوميًا على مدار الـ 15 يوم؛ طبقًا للإجراءات الاحترازية.

وأشار مدير معرض الكتاب، إلى أن العديد من الدول تشارك في المعرض، وبعضهم للمرة الأولى، منوهًا بأن كتاب المسحة تم سحبه، ولن يعرض في معرض الكتاب.

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